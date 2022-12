VIDEO Doi ieseni calificati in LIVE-uri la Vocea Romaniei

Andra Botez din Iasi, in echipa Irinei Rimes, si Iulian Nunuca din Motca, in echipa lui Tudor Chirila, fac parte din cei 12 concurenti care au ramas in competitie pentru marele premiu al emisiunii "Vocea Romaniei".Andra Botez, o concurenta in varsta de 38 de ani, a intors toate scaunele la auditii, iar publicul si antrenorii au aplaudat-o in picioare, la unison.Andra Botez este profesoara de tehnica vocala si solista in trupa de jazz Andra Botez, alaturi de care a concertat in tara si in ... citeste toata stirea