VIDEO: Doua puternice turnee de tenis, masculin si feminin, organizate la Iasi

Iasul va gazdui in luna iulie cea de-a treia editie a turneului ATP Challenger 100 - Concord Iasi Open 2022 -, cel mai important turneu ATP din Romania. Tot in aceasta vara, la Iasi va avea loc in premiera BCR Iasi Open 2022, turneu feminin cu o puternica prezenta romaneasca.Cele doua turnee de tenis vor fi prezentate in cadrul unei conferinte de presa care va avea loc miercuri, 11 mai 2022, de la ora 12.00, in Sala "Vasile Pogor" a Primariei Municipiului Iasi.Dotat cu premii in valoare de ... citeste toata stirea