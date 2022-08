VIDEO/FOTO 5 victime in CUG dupa ce un Mercedes a intrat in doua masini

Un accident de circulatie a avut loc in zorii zilei in Iasi, capat CUG - Capitol, rezultand 5 victime.UPDATERadu Norocea senior si junior au iesit din sediul Politiei. Tanarul se tinea cu mana de spate, probabil are dureri de la accident iar tatal sau il mustra cu cateva injuraturi. Cine este autorul accidentului, cititi AICIUPDATE Care este starea ranitilor:1 -F Ioana 20 ani pasager dreapta fata: Tcc cu PC Hematom frontal Tvm cervico-lombar amielic. Transportata la UPU NCH2 Elena ... citeste toata stirea