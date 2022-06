VIDEO?FOTO Accident la miezul noptii in Rondul Vechi. O soferita a intrat intr-un refugiu de tramvai si a fost aruncata intr-un stalp

Accident foarte grav in Rondul vechi, intersectia CUG care duce la Selgros. O masina s-a facut praf dupa ce a intrat intr-un stalp. Au intervenit trei 3 ambulante, pompierii de la descarcerare si doua echipaje de Politie.Martorii povestesc ca s-a auzit o bubuitura atat de puternica incat au crezut ca a explodat ceva in intersectie.Masina are numere de Neamt, dar martorii de la fata locului sustin ca o cunosc pe soferita care a condus autovehiculul.Pompierii au folosit echipamente ... citeste toata stirea