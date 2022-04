VIDEO/FOTO Brandul Iasului: pro si contra. Dezbatere despre tema momentului

La o zi de la lansarea brandului de oras, retelele de socializare, din Iasi, dar chiar si multe voci din Bucuresti, au dat in clocot pe acest subiect. Logo-ul, sloganul, filmul de prezentare a orasului, site-ul Destination Iasi, si mai ales mesajele imprimate pe suport autocolant, au starnit un iures de comentarii pe Facebook. Pana si specialistii in astfel de actiuni par a fi impartiti, fiind in mod cert o chestiune de preferinta in a-ti placea sau nu ce a iesit din proiectul finantat cu 17. ... citeste toata stirea