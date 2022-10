VIDEO/FOTO Calea Sfintilor, umbrita de ploaie, luminata de credinciosi. Record de pelerini

In ciuda vremii innourate si a stropilor de ploaie, cateva sute de ieseni s-au strans cu jumatate de ora mai devreme pentru a participa la pelerinajul "Calea Sfintilor". Raclele cu moastele Sfintei Parascheva si a Sfantului Paisie de la Neamt au fost luate din baldachin si purtate de catre preoti pe strazile din centru, trecand pe Cuza-Voda, apoi pe la Biserica Armeneasca si in final intorcandu-se pe pietonal in dreptul Manastirii Sfintii Trei Ierarhi. La eveniment participa inclusiv ... citeste toata stirea