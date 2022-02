VIDEO-FOTO: Manifestatie de sustinere a Ucrainei in piata Unirii: "Putin criminal!", " Slava Ucrainei"

Cateva zeci de persoane s-au adunat in aceasta seara in piata Unirii din municipiul Iasi, iar ulterior numarul lor a urcat la peste 500.UPDATE: Manifestantii au plecat in coloana spre Palatul Culturii. Numarul participantilor a sarit de 500. Ei strigau "Traiasca Zelenski!" si "Jos Putin!" sau "Putin criminal!", " Slava Ucrainei".TEXT INITIAL: Ei protesteaza impotriva razboiului declansat de catre Rusia in Ucraina si in semn de sustinere a tarii vecine. ... citeste toata stirea