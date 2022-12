VIDEO/FOTO Microbuz cu 7 persoane implicat intr-un accident la Chicerea/Tomesti. Un copil a fost ranit

Un accident de circulatie a avut loc sambata dupa amiaza in localitatea Chicerea/Tomesti.Potrivit primelor informatii, un microbuz in care se aflau 7 persoane a intrat in coliziune cu un autoturism.Un copil din masina prezenta rani minore si a necesitat asistenta medicala.La locul evenimentului rutier actioneaza Detasamentul 2 de Pompieri Iasi cu o autospeciala de interventie si stingere cu apa si spuma si cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor ... citeste toata stirea