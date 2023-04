Se pare ca in Iasi nu se mai poate circula fara a pierde timp si nervi in trafic.Astazi, 21 aprilie, toata zona Nicolina-Primaverii-Alexandru cel Bun a fost marcata de o circulatie greoaie, in care masinile au inaintat mai incet ca melcul.O uriasa coada auto s-a format pe pe N.Iorga pana in dreptul Pietei Nicolina cu cei care vor sa urce pe pasaj ca sa mearga spre Miroslava sau spre Valea Adanca.Pe de ... citeste toata stirea