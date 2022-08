VIDEO/FOTO Sute de ieseni la Tobosariada Rock din gradina Palas in ciuda soarelui arzator

De la ora 17, sute de ieni s-au strans in gradina Palas pentru a asculta cinci melodii celebre interpretate de 50 de tobosari.Cei 50 de artisti consacrati si elevi de la scolile de muzica din Iasi canta la propriul set de tobe, in sincron, in cadrul proiectului muzical amplu "Iasi Music Experience", care se desfasoara la Iasi in perioada 24 - 26 august 2022. Ideea unui astfel de concert de tobe simultan a fost preluata dupa modelul unor evenimente similare din alte tari."Acest eveniment va ... citeste toata stirea