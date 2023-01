VIDEO-FOTO: Unirea Principatelor: Toate detaliile de la manifestarile din Piata Unirii (LIVE-TEXT)

Iesenii au inceput sa se adune in Piata Unirii pentru a participa la manifestarile dedicate Unirii Principatelor din anul 1859.Cititi si: Programul complet al manifestarilor de Ziua Unirii. Premierul si membri ai Guvernuluivin la IasiUPDATE (11:56)Este primul an in care autoritatile prezente la Iasi cu ocazia zilei Unirii nu s-au mai prins in hora. Oficialitatile s-au indreptat in pas grabit spre Biserica Sf. Trei Ierarhi, unde se afla mormantul cu Cuza. Totusi, mai intai au intrat in ... citeste toata stirea