VIDEO: Huiduieli in Piata Unirii in timpul discursurilor tinute de premierul Ciuca si Marcel Ciolacu

Discursurile tinute de premierul Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, la Iasi, cu ocazia Zilei Unirii au fost acompaniate de huiduieli.Chiar in momentul in care cei doi au ajuns in Piata o parte dintre manifestanti au inceput sa vocifereze. Tradatorii", "La puscarie", "Hotii" - erau "sloganurile" preferate de unii participanti. Au fost mai multe zone de unde s-au auzit huiduieli. In lateralul hotelul Traian, spre Lapusneanu, era un grup "traditional" de ... citeste toata stirea