VIDEO Iata cea mai inutila investitie publica din tara: "Telescaunul rusinii"! Implineste 10 ani si sta tot la ruginit. A costat 1,5 mil. euro

"Telescaunul rusinii" de la Ciric va implini, anul viitor, 10 ani de la punerea in functiune, fiind utilizat doar pentru o perioada de aproape 3 ani. Una dintre cele mai inutile investitii din tara a costat bugetul european 1,5 milioane euro, iar incasarile Primariei de pe urma exploatarii telescaunului sfideaza ridicolul: 10.600 euro.Au trecut peste 6 ani de la momentul in care s-a pus "lacatul" pe aceasta investitie, iar administratia locala isi arata limitele in gestionarea problemei ... citeste toata stirea