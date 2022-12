VIDEO Ieseanul Stefan Latescu l-a facut K.O. la K1 pe campionul mondial en titre, in Japonia

Sporturile de contact din Romania au un nou star! La doar 20 de ani, luptatorul iesean Stefan Latescu, sportiv pregatit de antrenorul Mihai Constantin la Clubul Scorpions Iasi, a obtinut, sambata dimineata, o victorie uriasa in Gala K1 "World Grand Prix" de la Osaka, Japonia.Victorie prin KO in fata campionului mondialLatescu l-a facut KO in Repriza a 2-a pe campionul mondial, iranianul Mahmoud Sattari, un sportiv in varsta de 31 de ani neinvins pana acum la profesionisti.Dupa 20 de ... citeste toata stirea