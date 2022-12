VIDEO: Mihai Chirica, sub control judiciar. Isi poate pastra functia, dar fara drept de semnatura

Mihai Chirica a fost plasat de procurori sub control judiciar pentru 60 de zile. Primarul Iasului are calitatea de inculpat in dosarul in care mai multi angajati din Primarie sunt acuzati de abuz in serviciu in favoarea unui dezvoltator imobiliar. Chirica este acuzat pentru 8 inscrisuri legate de urbanism, 7 fapte de abuz in serviciu si unul de uzurpare."A fost extins cazul din 2020, a domnului Zamosteanu, bineinteles, tot pe probleme legate de urbanism. E acelasi blestem care urmareste de ... citeste toata stirea