Ministerul Dezvoltarii, Lurarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg NEXT Romania-Republica Moldova, va organiza, pe data de 17 mai, la Iasi, Hotel Unirea, sala Cuza, incepand cu orele 10.00, evenimentul de lansare oficiala a programului de cooperare.Evenimentul are drept scop informarea celor interesati cu privire la existenta fondurilor europene destinate dezvoltarii comunitatilor aflate la frontiera dintre cele doua state ... citeste toata stirea