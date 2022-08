VIDEO: Momentul in care microbuzul loveste camionul in sensul giratoriu de la Letcani

Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata la intrare in localitatea Letcani. Un microbuz cu cetateni moldoveni a intrat in sensul giratoriu din localitatea fara sa se asigure si s-a izbit violent de un camion aflat deja in sens.In urma incidentului au rezultat noua victime, constiente, toate fiind transportate la spital. Incidentul a fost surprins de camera de luat vederi din zona. "Accident rutier pe DN 28 in localitate Letcani, intre o camioneta si un ... citeste toata stirea