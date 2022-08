VIDEO: Momentul in care Nichita este adus de politie la penitenciarul din Vaslui

Fostul primar Gheorghe Nichita a revenit in aceasta seara dupa gratii. Magistratii Curtii de Apel s-au pronuntat azi in dosarul "Amanta", iar fostul edil a primit 5 ani de inchisoare, sentinta fiind definitiva.In aceasta seara, Nichita a fost transferat de un echipaj de politie in arestul penitenciarului din Vaslui.CITESTE SI: DEFINITIV: Fostul primar Gheorghe Nichita se intoarce dupa gratii! "Amanta" i-a venit de hac"Marti, 30 august 2022, politistii Serviciului Investigatii Criminale, ... citeste toata stirea