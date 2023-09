Un accident de circulatie a avut loc in aceasta dimineata in apropiere de Letcani.Soferul unui TIR a pierdut controlul volanului, a lovit doua autoturisme si s-a rasturnat.Mai intai a rupt parapetii din sens giratoriu.In urma coliziunii, o masina a fost aruncata peste 100 de metri.Se presupune ca soferul ar fi adormit la volan.Politistii fac cercetari pentru a stabili in ce conditii s-a produs accidentul.Comunicaul de presa al IPJ:La data de 08 septembrie a.c., politistii ieseni ... citeste toata stirea