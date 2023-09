La aproape cinci ani de la o tragedie produsa pe strazile Iasului, justitia si-a spus primul cuvant. Soferul vinovat de moartea tatalui unei fetite a fost condamnat cu suspendare. Daunele civile vor reprezenta singura compensatie pentru familia victimei.La sfarsitul programului, in dupa-amiaza zilei de 11 decembrie 2018, cinci colegi de serviciu au plecat spre Costuleni, unde locuiau. In jurul orei 16.30, autoturismul VW in care se aflau acestia ajunsese pe bulevardul Chimiei, deplasandu-se ... citeste toata stirea