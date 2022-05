VIDEO: Nu ratati ultima zi a Festivalului Lavandei, care are loc in Parcul Expozitiei/Copou

Sunteti asteptati in Parcul Expozitiei din Copou la Festivalul Lavandi, care se va incheia diseara. Puteti cumpara flori, produse cosmtice sau sucuri care au la baza mirosul de levantica.Dincolo de frumusetea lor, plantele se regasesc in tot mai multe produse, de la cele pentru ingrijirea personala, pana la dulciuri sau bauturi racoritoare. Lavanda este cunoscuta si pentru efectele calmante si terapeutice.Levantica are si foarte multe efecte terapeutice si relaxante. Se pot prepara uleiuri ... citeste toata stirea