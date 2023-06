O noua strada prinde contur in centrul Iasului. Este vorba despre artera care va lega Strada Sf. Andrei si Palas Campus de Strada Palat.Noua strada este amenajata pe cheltuiala investitorului Iulius, la fel si modernizarea altor cinci artere din vecinatate.Recent, in zona de construire a noii strazi a fost demolata o cladire, masura necesara pentru a putea fi amenajata artera. Cladirea era in plina stare de degradare si nu mai era locuita de mai ... citeste toata stirea