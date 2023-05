Peste 2.000 de cadre didactice si nedidactice s-au strans in fata Prefecturii pentru a-si sustine revendicarile pentru care au declansat greva generala. Din cauza multimii adunate in Centru, circulatia pe Anastasie Panu a fost complet inchisa pentru aproximativ doua ore.Inarmati cu pancarte, profesorii cer marirea salariilor si cresterea sumelor guvernamentale acordate invatamantului.Nicio oficialitate nu a venit sa salute manifestantii - desi in Casa Patrata se afla si Institutia ... citeste toata stirea