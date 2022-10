Politistii ieseni au desfasurat astazi, de la ora13, in parcul Copou, activitati preventive in cadrul proiectului cu finantare europeana: Imbunatatirea capacitatii politiei romane si moldovene in domeniul prevenirii criminalitatii, inclusiv a infractionalitatii transfrontaliere.La activitate au participat politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, Serviciului Rutier, Serviciului ... citeste toata stirea