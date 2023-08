Venite din toata tara, 11 modele si-au deschis sufletul la Iasi cu exemple despre renastere si speranta dupa ce soarta le-a asezat in mod nedrept in scaune rulante. N-au cerut in schimb decat empatie si un acces mai facil in spatiile publice.Frumusetea este in noi, nu in aparente - a fost principalul mesaj transmis joi seara in Parcul Palas, la aniversarea de 10 ani a unui eveniment care inseamna mai mult decat o prezentare de moda, Atipic Beauty. Este vorba despre oameni care vin an de an in ... citeste toata stirea