VIDEO - Preotul Calistrat Chifan, acuzat ca a lovit doua femei, a fost oprit de la slujirea celor sfinte

Preotul Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni a fost oprit de la slujirea celor sfinte. El este acuzat ca a lovit doua femei in curtea bisericii, iar uneia dintre ele i-a spart telefonul mobil. In trecut, in 2003, conform unui comunicat oficial al Mitropoliei, preotul a batut un cal pana l-a ucis.Cititi si: Exorcizari fara aprobare la Manastirea Vladiceni? Abateri canonice ale pr. Calistrat, recunoscute de preot dupa ce a agresat celedoua femei"Confirm faptul ca Parintele Calistrat ... citeste toata stirea