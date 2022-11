VIDEO: Preotul Calistrat Chifan, oprit de la slujire. O comisie speciala intocmita la Mitropolie pentru a-l ancheta

Mitropolia Moldovei si Bucovinei, prin Arhiepiscopia Iasilor, a luat primele masuri impotriva parintelui Calistrat Chifan, surprins intr-o filmare in timp ce loveste o femeie in curtea Manastirii Vladiceni. Acesta a fost oprit de la slujire pe perioada derularii atat a cercetarii realizate de catre Arhiepiscopie, cat si pe perioada in care ancheta Politiei este activa."Confirm faptul ca parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni a fost oprit de la slujirea celor sfinte pe durata ... citeste toata stirea