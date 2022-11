VIDEO! Preotul Calistrat de la Manastirea Vladiceni, filmat cand loveste o femeie

Preotul Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din judetul Iasi, apare pe o filmare lovind o femeie in curtea lacasului de cult, de fata cu mai multi enoriasi. Contactati de Libertatea, reprezentantii IPJ Iasi spun ca incidentul a avut loc miercuri seara, iar doua femei au depus deja plangere, acuzand ca au fost agresate de preot.https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2022/11/parintele-calistrat.mp4In imaginile intrate in posesia ziarului Libertatea, apar mai multe persoane in curtea ... citeste toata stirea