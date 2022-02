VIDEO: Primarul Chirica zboara din functie, dar se agata de scaun. Lovitura de zile mari a DNA

Ieri a explodat o bomba intr-unul din dosarele penale ale primarului. Mihai Chirica a fost pus sub control judiciar de DNA, pentru 60 de zile, in dosarul blocului construit de Gheorghe Chescu in Tatarasi. Procurorii anticoruptie i-au interzis sa-si exercite functia in acest timp. Viceprimarul Daniel Juravle a preluat conducerea municipalitatii. Chirica a anuntat ca va contesta masura. Surse ale "Ziarului de Iasi" au declarat ca audierile in acest dosar vor continua saptamana viitoareO afacere ... citeste toata stirea