Sedintele de Consilu Local de la Rediu degenereaza de multe ori in scandaluri golanesti, cu limbaj trivial si apucaturi de pieptare. Cel care se face vinovat de un astfel de comportament este chiar primarul Ciprian Grosu. Dupa ce a initiat mai multe scandaluri in plenul CL, care au perturbat sedintele, presedintii acestora fiind nevoiti sa dispuna suspendarea lor, Grosu a initiat o mascarada juridica, chemand in judecata Consiliul Local in vederea dizolvarii acestuia pe motiv ca pe parcursul a ... citeste toata stirea