VIDEO! Primarul Mihai Chirica, invitat la "40 de intrebari cu Denise Rifai": "Ce avantaje v-a adus imaginea de victima a lui Dragnea?"

De 20 de ani, numele lui Mihai Chirica este legat de Primaria Iasiului si pana sa ajunga primar, Mihai Chirica a fost Director General in Directia Tehnica si de Investitii, viceprimar si primar interimar, iar astazi se afla la cel de-al doilea mandat de Primar al Iasiului.Aflat in pozitia de vicepresedinte PSD, Mihai Chirica s-a opus constant lui Liviu Dragnea, ceea ce a dus, in anul 2018, la excluderea acestuia din partid. In 2020 s-a inscris in PNL, unde a ocupat functia de Presedinte al ... citeste toata stirea