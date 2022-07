Primul autobuz electric fabricat in Romania a inceput sa circule in Iasi de luni dimineata.CTP Iasi testeaza, timp de doua saptamani, primul autobuz electric fabricat in Romania. Vehiculul este produs la Baia Mare de catre ATP Trucks Automobile. Pana la sfarsitul lunii iulie, va circula pe toate traseele din municipiu.CITESTE SI: ... citeste toata stirea