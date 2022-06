VIDEO - Regizorul Cristian Mungiu revine la Iasi. El va participa la proiectia speciala a filmului "R.M.N."

Regizorul Cristian Mungiu revine la Iasi. El va participa la proiectia speciala a filmului "R.M.N."Filmul R.M.N. va avea doua proiectii speciale in prezenta echipei la Cinematograful Ateneu din Iasi, pe 14 iunie 2022, de la ora 19.30 si 22.30. Prima proiectie este anuntata sold-out, iar pentru cea de-a doua difuzare, biletele sunt puse in vanzare pe https://cinemaiasi.ro/film/rmn/ si la casieria Ateneului din Iasi. Cu aceasta ocazie, regizorul Cristian Mungiu revine la Iasi, dupa ce in urma ... citeste toata stirea