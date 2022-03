VIDEO Reportaj: au fugit de la Nicolaev la Iasi pentru copilul lor autist. Au primit o sansa uriasa

"Am plecat din Ucraina, am plecat de frica bombelor. Ma apropii de Siret. Am nevoie de cazare, daca se poate la casa unde sa stam singuri. Am doi baieti de 13 si 14 ani, cu autism. Avem nevoie si de psiholog", scrie Olga pe grupul Uniti pentru Ucraina. Si nu este singurul anunt de acest gen. La Iasi, Fundatia Star of Hope vine in sprijinul mamelor cu copii cu dizabilitati, oferindu-le cazare, mancare si sedinte de terapie.Pentru Ivan, ieri a fost a treia sedinta de terapie. Are 5 ani si este ... citeste toata stirea