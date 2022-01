VIDEO: Tenorul Andrei Fermesanu, noul director general al Operei Iasi. Reactia lui Daniel Sandru

Opera Iasi are un nou director general. acesta este tenorul Andrei Fermesanu.Numirea este pentru 90 de zile si a fost semnata de ministrul Culturii, Lucian Romascanu.Documentul poate fi citit AICISalariul sau brut va fi de 14.038 lei.Un fragment in interpretarea lui Fermesanu, mai jos:Fostul manager al Operei, Daniel Sandru, si-a luat ramas ban pe Facebook:"E ultima zi a mandatului meu de manager interimar al ONRI. In urma cu aproape 11 luni, cand am facut prima declaratie publica in ... citeste toata stirea