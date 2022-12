VIDEO! Ti se rupe sufletul! Singuri, bolnavi si infometati, batranii din comunele judetului Iasi sfarsesc in conditii greu de imaginat. O femeie din Sipote a murit din cauza frigului si a foametei

Singuri, batrani, bolnavi si infometati. Aceasta este soarta multor persoane in varsta care trebuie sa indure singuri greutatile vietii. Mai ales pe timpul iernii cand ar avea nevoie de sprijinul unor persoane pentru a le pune lemne in soba. Din pacate, unii dintre ei mor in conditii greu de imaginat, in frig. Chiar daca medicii incearca sa ii ajute, oamenii pierd lupta cu viata pentru ca batranii sunt adusi cu stari de hipotermie avansate. Doar ieri au murit doua persoane in judetul Iasi din ... citeste toata stirea