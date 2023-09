Un tanar a fost retinut in legatura cu crima care a avut loc ieri noaptea in localitatea Lunca Cetatuii din comuna Ciurea. El se numeste Andrei Petronel Silion si este cunoscut cu porecla Casapu.In noaptea de sambata spre duminica, un tanar de 20 de ani a fost ucis cu mai multe lovituri de cutit, iar alti doi au fost ranitI, fiind internati in spital. "La data de 17.09.2023, ora, 01:35, procurorul criminalist a fost sesizat despre faptul ca in seara precedenta a avut loc o petrecere de ... citeste toata stirea