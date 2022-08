VIDEO - Un microbuz s-a izbit de o camioneta in sensul giratoriu de la Letcani: noua persoane au ajuns la spital

Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in sensul giratoriu de la intrarea din Letcani. Un microbuz cu cetateni din Republica Moldova a intrat in sensul giratoriu fara sa se asigure si s-a izbit de o camioneta. In urma incidentului noua persoane au ajuns la spital, iar patru au refuzat internarea (opt persoane erau in microbuz, iar alte cinci in camioneta)."Accident rutier pe DN 28 in localitate Letcani, intre o camioneta si un microbuz. In urma evenimentului rutier au rezultat 9 ... citeste toata stirea