Alex Maxim are 29 de ani si vine din Iasi. Tanarul este solist vocal si inginer de sunet. El spune ca a mostenit talentul muzical de la tatal lui, Catalin Maxim, care a cantat in trecut cu diferite trupe.Maxim a inceput sa mearga pe la evenimente, impreuna cu tatal lui, pe la varsta de 12 ani."Ma simt binecuvantat ca am primit acest talent. Pe o scena atat de mare, ... citeste toata stirea