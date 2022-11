VIDEO! Una dintre surorile implicate in cazul parintelui Calistrat, incident cu un alt calugar in biserica/ Reactia uneia dintre femeile care l-au acuzat pe Calistrat de lovire

Aceasta spune ca ar fi vorba despre o campanie de denigrare a victimelor "unor infractiuni grave comise de obstea Calistrat, in frunte cu acesta"."... raportat la inregistrarea video data publicitatii de pr. Ionut Hrisostom Turtoi, mana dreapta a pr. Calistrat Chifan, inregistrare care contine imaginea explicita a persoanei vizate si care a fost publicata in cadrul campaniei de denigrare a victimelor unor infractiuni grave comise de obstea Calistrat, in frunte cu acesta.Incercarea de ... citeste toata stirea