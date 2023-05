Un medic iesean care se afla in vacanta in Grecia alaturi de sotie si cativa prieteni a fost martorul unui incident care se putea transforma oricand intr-o tragedie.Chirurgul plastician Andrei Lazar naviga aseara pe un iaht in stramtoarea Meganissi, pe coasta de est a Lefkadei, cand o ambarcatiune aflata foarte aproape de a lor a luat foc si a ars ca o torta. Medicul a alertat paza de coasta, dar pana sa ajunga echipele de salvare, de pe un alt iaht a fost lansata barca de salvare, astfel ca ... citeste toata stirea