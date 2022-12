Politistii din Harlau au facut daruri de Craciun la 10 copii nevoiasi."Mereu alaturi de oameni!Aceste cuvinte ne-au fost in inima pana in prezent si tot cu ele dorim sa pasim si in noul an!Intrucat sarbatoarea Craciunului este prin simpla-i poveste o pilda de bunatate, am decis sa facem intocmai si ... citeste toata stirea