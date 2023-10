Astazi, 1 octombrie, mai aveti ocazia sa mergeti in Copou, pe terenul Agronomiei, pentru a face cumparaturi de toamna in cadrul Zilelor Recoltei organizate de USV.Zeci de producatori locali, dar si fosti studenti ai Universitatii Ion Ionescu de la Brad, expun sute de produse numai bune pentru aprovizionarea pentru iarna.Puteti cumpara atat fructe si legume proaspete, la preturi mici, cat si gata transformate in zacusti de toate felurile, gemuri, compoturi sau dulceturi.Nu lipsesc nici ... citeste toata stirea