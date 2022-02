Vietile fetitelor arse in incendiul de la Trifesti atarna de un fir de ata

* medicii sunt sceptici in ceea ce priveste sansele acestora de supravietuire * pentru salvarea copilelor sunt implicate peste 20 de asistente, cinci medici plasticieni, jumatate dintre medicii anestezisti, infirmiere si brancardieri * tratamentul pentru un copil cu arsuri grave costa - in cazul in care si arsuri de cai aeriene inferioare - peste 70.000 de euroSituatie ingrijoratoare pentru surorile care au suferit arsuri grave in urma incendiului din la Trifesti. Cele doua copile, de 3 si 4 ... citeste toata stirea