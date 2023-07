Consilierii judeteni vor pune si ei umarul in urmatoarea sedinta de plen la vechiul proiect de deschidere a unei cai de acces din oras catre Aeroportul Iasi. Este vorba despre modernizarea/ construirea drumului dinspre Tatarasi. Proiectul bate pasul pe loc de mai multi ani din cauza caracterului sinuos al viitorului drum, care nu ar fi astfel mai usor de parcurs pentru masini mari in comparatie cu actuala sosea de la Ciric. Una dintre probleme era terenul unei unitati militare care statea in ... citeste toata stirea