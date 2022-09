Viitorul psihiatriei romanesti se decide la Institutul Socola

* Zilele Institutului de Psihiatrie Socola au debutat la Iasi, manifestarea avand o bogata traditie medicala * si in acest an sunt discutate noi perspective si abordari in psihiatrie, dar se fac si propuneri concrete care sa schimbe din punct de vedere legislativ si practic viitorul psihiatriei romanestiTimp de o saptamana, pana pe 1 octombrie, medici din diferite specialitati - psihiatrie, neurologie, medicina de familie, dar si psihologi, fizioterapeuti, asistenti medicali si asistenti ... citeste toata stirea