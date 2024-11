Viitorul spital de Boli Respiratorii, la mana consilierilor judeteni

Proiectul Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iasi va fi depus pentru finantare prin Programul National de Investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti * proiectul va fi supus aprobarii in sedinta ordinara a Consiliului Judetean de miercuri, valoarea investitiei ridicandu-se la 878,86 milioane leiViitorul spital, pe care Consiliul Judetean Iasi il construieste de la zero, in zona Bucium, pe o suprafata de peste 4 hectare, va reprezenta un complex de cladiri cu un regim ... citește toată știrea