Viitorul stadion al Iasului va fi construit pe sesul Bahlului

Noul stadion al Iasului, promis de autoritatile locale, va fi construit in zona Cicoarei, in apropierea viitoarei Autostrazi A8 ("Autostrada Unirii"). Anuntul a fost facut de primarul Mihai Chirica, care a declarat ca varianta construirii noii arene in zona Moara de Vant, in proximitatea viitorului Spital Regional de Urgenta si a Salii Polivalente "Regina Maria", nu mai este de actualitate din cauza riscului care ar putea aparea in zona in urma izbucnirii unui incendiu sau producerii unei ... citește toată știrea