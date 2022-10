Viiturile aduc dupa ele asfaltarea a 13 km de drum in Cristesti

In total 20 de segmente de drum de pe raza comunei Cristesti urmeaza sa fie modernizate prin asfaltare.Compania Nationala de Investitii le-a inclus in subprogramul "Lucrari in prima urgenta" din cauza ca au fost afectate de viiturile din cursul anului 2019. Cele 20 de segmente de drum (de exploatare, satesc si comunal) din satele Cristesti si Homita au o lungime totala de 13,2 km. Latimea carosabilului variaza intre 3 si 5,5 m."Reteaua rutiera actuala a comunei se prezinta partial asfaltata, ... citeste toata stirea