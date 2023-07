* pentru judetul Iasi au fost acceptate 27 de proiecte in vederea instalarii unui numar de 78 de statii de reincarcare * valoarea cumulata a proiectelor declarate eligibile este de 14,9 milioane leiAdministratia Fondului pentru Mediu a publicat lista proiectelor aprobate in cadrul Programului "Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in localitati". In urma analizarii dosarelor depuse, pentru judetul Iasi au fost acceptate 27 de proiecte in vederea instalarii unui numar de 78 de ... citeste toata stirea